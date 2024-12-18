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Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem

Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
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Denizli'de gece meydana gelen deprem korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre merkez üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi.

Denizli'de gece saat 03.01'de çevre illerden de hissedilen bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının derinliği 7.96 kilometre olarak belirtildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre de saat 03.01'de merkez üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Zeminin 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Gündem
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