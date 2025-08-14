''Deniz korkusu" anlamına gelen kelime hangisidir?

"Deniz korkusu anlamına gelen kelime hangisidir?" sorusu, hem psikoloji meraklıları hem de bilgi yarışmalarını takip eden izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor.

e ATV'de yayınlanan Güven Bana 10. bölümde bu soru gündeme gelmiş ve dikkat çekmişti. Deniz korkusu anlamına gelen kelime, tıbbi literatürde oldukça net bir tanımla ifade ediliyor. Deniz korkusu anlamına gelen kelime sadece bir bilgi yarışması sorusu değil, aynı zamanda psikolojik bir durumun da adıdır. Peki, ''Deniz korkusu" anlamına gelen kelime hangisidir?

DENİZ KORKUSU ANLAMUINA GELEN KELİME HANGİSİDİR?

Deniz korkusu anlamına gelen kelime, talassofobi olarak tanımlanır. "Talassofobi" kelimesi, Yunanca kökenli "thalassa" (deniz) ve "phobos" (korku) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir.

Talassofobi, özellikle denizin derinliklerine bakamama, açık denizde bulunamama ya da denize girmekten aşırı derecede korkma gibi semptomlarla kendini gösterir. Bu korku, yalnızca fiziksel olarak denize yakınken değil, denizle ilgili görseller veya videolar izlendiğinde bile ortaya çıkabilir.

GÜVEN BANA PROGRAMI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
