Deniz Bayramoğlu kovuldu mu, istifa mı etti? Kanal D ana haber sunucusu Deniz Bayramoğlu'nun işine neden son verildi?

Demirören Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Kanal D'de dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı. Uzun yıllardır kanalın ana haber bültenini sunan deneyimli gazeteci Deniz Bayramoğlu'nun görevine son verildiği açıklandı. Gelişmenin ardından kamuoyunda ayrılığın nedenine ilişkin çok sayıda soru gündeme gelirken, kanal yönetimi tarafından konuya ilişkin resmi bir gerekçe paylaşılmadı. Peki, Deniz Bayramoğlu kovuldu mu? Kanal D spikeri Deniz Bayramoğlu'nun işine neden son verildi? Detaylar...

DENİZ BAYRAMOĞLU KOVULDU MU, İSTİFA MI ETTİ?

Deniz Bayramoğlu'nun Kanal D'deki görevinden ayrılmasının ardından en çok araştırılan konuların başında "Deniz Bayramoğlu kovuldu mu istifa mı etti" sorusu yer aldı.

Paylaşılan resmi bilgiler doğrultusunda, Deniz Bayramoğlu'nun görevine son verildiği açıklandı. Kanal D yönetimi, ayrılığın gerekçesine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yayımlamadı.

Bu nedenle kamuoyuna açıklanan bilgiler kapsamında ayrılığın nedenine ilişkin resmi bir detay bulunmuyor. Aynı şekilde istifa edildiğine yönelik resmi bir açıklama da paylaşılmış değil.

Görev değişikliğinin duyurulmasının ardından Kanal D'nin sosyal medya hesaplarında yapılan künye güncellemesiyle birlikte ana haber bültenini Aytaç Can'ın sunacağı bilgisi kamuoyuna aktarıldı.

Deniz Bayramoğlu ise ayrılığın ardından kişisel veda mesajını paylaşarak çalışma arkadaşlarına ve izleyicilerine teşekkür etti.

KANAL D SPİKERİ DENİZ BAYRAMOĞLU'NUN İŞİNE NEDEN SON VERİLDİ?

Kanal D spikeri Deniz Bayramoğlu'nun işine neden son verildiği sorusu da gelişmenin ardından en fazla merak edilen başlıklar arasında yer aldı.

Ancak Kanal D yönetimi tarafından ayrılığın gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yayın kuruluşunun kamuoyuyla paylaştığı bilgilerde yalnızca Deniz Bayramoğlu'nun görevine son verildiği ve Kanal D Ana Haber bültenini bundan sonra Aytaç Can'ın sunacağı duyuruldu.

Bu nedenle mevcut resmi bilgiler doğrultusunda görev değişikliğinin nedenine ilişkin doğrulanmış herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURULDU

Deniz Bayramoğlu'nun Kanal D Ana Haber'deki görevinin sona erdiği bilgisi, kanalın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan künye değişikliği paylaşımıyla kamuoyuna duyuruldu.

Paylaşımda, saat 19.00'da ekrana gelen ana haber bülteninin yeni sunucusunun Aytaç Can olduğu bilgisine yer verildi.

Bu açıklamayla birlikte Kanal D Ana Haber ekranında yeni bir dönem başlamış oldu.

DENİZ BAYRAMOĞLU'NDAN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Görevine son verilmesinin ardından Deniz Bayramoğlu, izleyicilerine ve birlikte çalıştığı ekibe teşekkür ettiği bir veda mesajı yayımladı.

Mesajında haber merkezindeki çalışma arkadaşlarından bina personeline kadar birlikte görev yaptığı herkese teşekkür eden Bayramoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her işin bir sonu var elbette. Nihayetinde mahkeme kadıya mülk değil. Mühim olan kubbede hoş bir sada bırakmak. Onu da umarım becerebilmişimdir. Olanda hayır vardır."

Paylaşım, kısa süre içerisinde medya camiasında ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

KANAL D ANA HABER'DE YENİ DÖNEM

11 Mayıs 2020 tarihinden bu yana Kanal D Ana Haber ekranında görev yapan Deniz Bayramoğlu'nun ayrılığıyla birlikte ana haber bülteninde sunucu değişikliğine gidildi.

Kanal D'nin yaptığı duyuru doğrultusunda saat 19.00'da yayınlanan ana haber bülteni bundan sonraki süreçte Aytaç Can tarafından sunulacak.

Görev değişikliğiyle ilgili olarak yayın kuruluşu tarafından ayrılığın gerekçesine ilişkin kamuoyuna herhangi bir resmi açıklama yapılmış değildir. Mevcut bilgiler, yalnızca görev değişikliğinin gerçekleştiğini ve ana haber bülteninin yeni sunucusunun Aytaç Can olduğunu ortaya koymaktadır.

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Deniz Bayramoğlu, 1975 yılında Malatya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’ndeki eğitimini yarıda bırakarak gazeteciliğe başladı. 1999 yılında başladığı bu kariyerinde; Yeni Binyıl, Demokrasi, Sabah ve Yeni Yüzyıl gibi çeşitli gazetelerde muhabir ve editör olarak görev aldı. CNN Türk’e geçişiyle televizyon dünyasına adım atan Bayramoğlu, burada ilk olarak borsa yorumculuğu yaptı. Ardından “İş Yemeği” adlı programı hazırlayıp sundu. Daha sonra Pelin Çift ve Alp Özgen ile birlikte “12-14 Güncel” programında yer aldı. 2009 yılından itibaren ise hafta içi her gün yayınlanan “Parametre” programını sundu. Deniz Bayramoğlu, gazetecilik kariyerinin yanı sıra yarım bıraktığı üniversite eğitimine 2005 yılında geri dönerek Çevre Mühendisliği bölümünü tamamladı. Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner ile evli olan Bayramoğlu, son olarak Kanal D Ana Haber Bülteni’ni sunuyordu.