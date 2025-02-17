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Denise Capezza kimdir? Şakir Paşa dizisi Aniesi (Denise Capezza) kaç yaşında, nereli?

Denise Capezza kimdir? Şakir Paşa dizisi Aniesi (Denise Capezza) kaç yaşında, nereli?
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Denise Capezza, Şakir Paşa dizisinin Aniesi karakterine hayat veriyor. Ancak pek çok kişi bu başarılı oyuncunun kim olduğunu, yaşını ve nereli olduğunu merak ediyor. Peki, Denise Capezza kimdir? Şakir Paşa dizisi Aniesi (Denise Capezza) kaç yaşında, nereli?

Denise Capezza, 7 Kasım 1989 doğumlu İtalyan oyuncudur. Napoli, İtalya'da dünyaya gelen Capezza, kariyerine bale ve modern dansla başladıktan sonra oyunculuk eğitimleri alarak televizyon ve sinema sektörüne adım atmıştır. Son dönemde Türkiye'de büyük ilgi gören Şakir Paşa Ailesi dizisinde Aniesi karakterine hayat vermektedir. Peki, Denise Capezza kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi ve kariyeri…

DENISE CAPEZZA KİMDİR?

Denise Capezza, 7 Kasım 1989 tarihinde Napoli, İtalya'da doğmuş bir oyuncudur. Profesyonel olarak bale ve modern dansla ilgilenmiş, ayrıca duyusal deneyim, metin ve karakter analizi, doğaçlama, hareket/sahne, şarkı, konuşma ve beden dili gibi alanlarda eğitim almıştır.

Denise Capezza kimdir? Şakir Paşa dizisi Aniesi (Denise Capezza) kaç yaşında, nereli?Denise Capezza

Capezza, 2012 yılında Türkiye'de yayınlanan "Uçurum" dizisinde canlandırdığı Felicia karakteriyle tanınmıştır. Ayrıca "İnadına Yaşamak", "Düşler ve Umutlar" ve "Darbe" gibi projelerde de yer almıştır.

2025 yılında, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinde Aniesi karakterini canlandırmaktadır. Aniesi, ailenin yabancı gelini olarak hem aileye hem de görkemli hayatlarına uyum sağlamaya çalışan sıcak ve samimi bir kadındır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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