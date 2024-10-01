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Demir Kubbe nedir, nasıl çalışıyor?

Demir Kubbe nedir, nasıl çalışıyor?
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Demir Kubbe, bir hava savunma sistemidir ve düşman füzelerini tespit ederek havada imha etme yeteneğine sahiptir. Bu karmaşık teknoloji, İsrail tarafından geliştirilmiştir ve bugün birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. Peki, Demir Kubbe nedir? Demir Kubbe nasıl çalışıyor?

Demir Kubbe nedir, nasıl çalışıyor? Demir Kubbe, bir hava savunma sistemidir ve düşman füzelerini tespit ederek havada imha etme yeteneğine sahiptir. Bu karmaşık teknoloji, İsrail tarafından geliştirilmiştir ve bugün birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. Peki, Demir Kubbe nedir? Demir Kubbe nasıl çalışıyor? Detaylar...

DEMİR KUBBE NEDİR?

Demir Kubbe, İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketi ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirilmiş, taşınabilir bir hava savunma sistemidir. Düzenek, 4 kilometre ila 70 kilometre uzaklıktan ateşlenen ve yörüngesi, İsrail'in yaşam merkezinin dışına çıkartılacak olan kısa menzilli roketleri ve top mermilerini durdurmak ve imha etmek için tasarlanmıştır.

İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'dan gelebilecek roket ya da diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu gelişmiş bir hava savunma sistemidir. İsrail, Hamas'ın ve diğer direniş gruplarının attığı roketlerin verdiği zararı ve can kaybını en aza indirmek için 2011 yılında bu sistemi tamamlamış ve hizmete açmıştır. Temeli ise 2005'te atılmıştır; Hizbullah ve Hamas saldırılarının yoğun olduğu bir dönemde, vatandaşları korumak için çalışmalar yapılmıştır. 2011 yılında hizmete girmiştir. 7 Nisan 2011 tarihinde sistem ilk kez Gazze'den fırlatılan bir BM-21 Grad'ı durdurdu. 10 Mart 2012'de The Jerusalem Post, sistemin Gazze'den fırlatılan ve yerleşim yeri olan bölgelere inen roketlerin %90'ını düşürdüğünü bildirdi. Kasım 2012'ye kadar, resmi açıklamalar 400'den fazla roketi durdurduğunu gösterdi. Ekim 2014'ün sonlarına doğru, Iron Dome sistemleri 1200'den fazla roketi durdurdu.

DEMİR KUBBE NASIL ÇALIŞIYOR?

Demir Kubbe çalışma şekli, atılan füzeyi tanımlamak, hedefe kilitlenmek ve roketi veya füzeyi havadayken imha etmektir. Sistem, hizmete girdiği 2011 yılından bu yana atılan her 10 füzeden 8 tanesini havada vurmuştur. Günümüzde de kullanılmaktadır.

Demir Kubbe'nin üç merkezi bileşeni vardır:

Tespit ve İzleme Radarı: Radar sistemi, bir İsrail Savunma şirketi olan ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yan kuruluşu olan Elta ve IDF tarafından inşa edildi.

Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü (BMC): İsrailli bir yazılım şirketi olan mPrest Systems tarafından Rafael için inşa edildi.

Füze Atış Birimi: Sistem elektro-optik sensörler ve yüksek manevra kabiliyeti için birkaç direksiyon kanadı ile donatılan tamir füzelerini fırlatır. Füze Rafael tarafından üretildi.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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