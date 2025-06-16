Demir Kubbe nedir sorusu, özellikle sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıların arttığı dönemlerde daha da önemli hale geliyor. Sistem, İsrail'in güvenlik doktrininin kritik bir parçası olarak işlev görüyor. Bu nedenle "Demir Kubbe nasıl çalışır?" sorusu da teknolojik boyutuyla dikkat çekiyor. Peki, Demir Kubbe nedir, nasıl çalışır?

DEMİR KUBBE NEDİR?

Demir Kubbe, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria gibi bölgelerden gelebilecek roket ve hava saldırılarına karşı geliştirdiği, son derece etkili bir hava savunma sistemidir. Bu sistemin temel amacı, sivilleri ve kritik altyapıyı kısa menzilli füze ve topçu saldırılarından korumaktır. "Demir Kubbe nedir, nasıl çalışır?" sorusu özellikle son yıllarda yaşanan çatışmalarla birlikte sıkça gündeme gelmektedir.

Sistem, İsrail tarafından 2011 yılında resmi olarak hizmete alınmış ve ilk kez 7 Nisan 2011'de Gazze'den atılan bir BM-21 Grad roketini başarıyla imha etmiştir. Temeli ise 2005 yılına dayanmaktadır. Hizbullah ve Hamas gibi grupların yoğun saldırıları karşısında, İsrail vatandaşlarını korumak amacıyla bu sistemin geliştirilmesi kararlaştırılmıştır.

DEMİR KUBBE NASIL ÇALIŞIR?

Demir Kubbe'nin çalışma prensibi, atılan roket ya da füzenin hızla tanımlanarak, tehdit oluşturup oluşturmadığının analiz edilmesi ve hedefe ulaşmadan havada imha edilmesidir. Sistem, genellikle her 10 füzeden 8'ini başarıyla durdurmasıyla bilinir.

Sistem üç ana bileşenden oluşur:

Tespit ve İzleme Radarı (EL/M-2084): Fırlatılan roketi algılar ve yörüngesini hesaplar.

Savaş Yönetimi ve Silah Kontrol Sistemi (BMC): mPrest Systems tarafından geliştirilen yazılım, hedefin isabet edeceği noktayı analiz eder.

Füze Fırlatma Ünitesi (Tamir Füzeleri): Rafael tarafından üretilen ve yüksek manevra kabiliyetine sahip füzelerle tehdit imha edilir.

Bu bileşenlerin koordineli çalışması sayesinde sistem, gece-gündüz, kötü hava koşullarında dahi etkinlik gösterebilir ve aynı anda birçok farklı tehdide karşılık verebilir.

Demir Kubbe, ilk yıllarında sınırlı sayıda batarya ile hizmet vermeye başlamış; ancak etkinliğinin kanıtlanmasıyla kapsamı genişletilmiştir. 2011-2021 yılları arasında ABD, bu projeye toplamda 1,6 milyar dolar katkı sağlamıştır. 2022'de ise ek 1 milyar dolarlık destek paketi onaylanmıştır.

Sistem, sadece karada değil, deniz platformlarına da entegre edilecektir. İsrail'in Barak 8 füzeleriyle birlikte Demir Kubbe, Sa'ar 6 sınıfı korvetlere konuşlandırılarak açık denizdeki gaz platformlarını da koruyacaktır.

Ayrıca Demir Kubbe; Arrow 2, Arrow 3, Demir Işın, Davud'un Sapanı ve Barak 8 gibi İsrail'in çok katmanlı füze savunma sisteminin önemli bir parçasıdır.