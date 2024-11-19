Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın, başrolünde yer aldığı fenomen dizi Bahar : Kalbini Dinlemeye Var Mısın? setinde yaşadığı duygusal anlarla gündeme gelmesi, tükenmişlik sendromu iddialarını tekrar gündeme taşıdı. Oyuncunun yoğun iş temposu nedeniyle zor anlar yaşadığı ve sette gözyaşlarına hakim olamadığı öne sürüldü. Peki, Demet Evgar tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? Detaylar haberimizde...

DEMET EVGAR TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA MI YAKALANDI?

Takvim'in haberine göre, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy ile başrolü paylaştığı Bahar dizisinin setinde sık sık duygusal anlar yaşayan Evgar, "Çok yoruldum. İşler çok yoğun ve çocuğuma vakit ayıramıyorum." diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Evgar'ın özel hayatı ve ailesine vakit ayıramaması nedeniyle tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddia ediliyor. Ancak, bu iddialarla ilgili oyuncunun cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.