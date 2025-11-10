Demet Evgar ile eşi Levent Babataş boşanıyor mu? Demet Evgar ile Levent Babataş'ın boşanma iddiaları doğru mu?

Son günlerde magazin gündeminde sıkça konuşulan bir soru: Demet Evgar ile eşi Levent Babataş boşanıyor mu? Çiftin özel hayatına dair ortaya atılan iddialar doğru mu, yoksa sadece spekülasyondan mı ibaret? Merak konusu olan bu sorular, sosyal medyada ve haber sitelerinde geniş yankı buluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

LEVENT BABATAŞ KİMDİR?

Levent Babataş, ünlü oyuncu Demet Evgar'ın eşi olarak kamuoyunda tanınsa da, özel hayatını medyadan uzak yaşamayı tercih eden bir iş insanıdır. İstanbul doğumlu olan Babataş, ailesiyle birlikte Doğu Anadolu kökenli değerler içinde büyümüştür. Eğitim hayatına İstanbul'un Kadıköy ilçesinde başlayan Babataş, Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünden mezun olmasına rağmen kariyerini gıda ve perakende sektöründe şekillendirmiştir.

Babataş, iş hayatına genç yaşlardan itibaren yoğunlaşmış, uzun yıllar perakende ve catering sektörlerinde çalıştıktan sonra kendi işletmesini kurarak girişimcilik alanında adını duyurmuştur. 2020 yılında Demet Evgar ile birlikte Sarıyer'de "Birebir Gastro Art" adlı butik restoran ve barı hayata geçirmiştir. Bu mekan, kısa sürede özgün konsepti ve gastronomi tutkunları için sunduğu deneyimle dikkat çekmiştir. Babataş, iş hayatındaki başarısını özel hayatında da sade ve huzurlu bir yaşam sürerek tamamlamaktadır.

LEVENT BABATAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Levent Babataş, gıda ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren bir girişimci ve işletmecidir. Kariyerine perakende sektöründe başlamış, ardından catering ve restoran işletmeciliğine yönelmiştir. Özellikle 2020'de eşi Demet Evgar ile birlikte açtığı Birebir Gastro Art, hem butik konsepti hem de gastronomi meraklılarına sunduğu özel deneyimlerle öne çıkmaktadır. Babataş, aynı zamanda iş hayatında disiplinli ve girişimci kimliğiyle tanınmakta, medyada daha çok özel hayatını koruma konusundaki tutumuyla ön plana çıkmaktadır.

DEMET EVGAR KİMDİR?

Demet Evgar, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 1980 doğumlu Evgar, İstanbul'da doğmuş ve sanat hayatına tiyatro ile başlamıştır. "Avlu", "Geniş Aile" ve "Yedi Numara" gibi birçok başarılı dizi ve tiyatro oyununda rol almıştır. Evgar, oyunculuk kariyerinde aldığı ödüller ve performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir. 2016 yılında tanıştığı Levent Babataş ile uzun süreli ilişkisini 17 Mart 2022'de nikâh masasına taşımıştır. Çift, 18 Ağustos 2022'de kızları Mavi'yi kucaklarına alarak ailelerini tamamlamıştır.

LEVENT BABATAŞ İLE DEMET EVGAR BOŞANIYOR MU?

Şu an için Levent Babataş ve Demet Evgar'ın boşanacağına dair hiçbir resmi açıklama veya güvenilir haber bulunmamaktadır. Çift, medyadan uzak, sakin ve özel hayatlarını koruyarak yaşamlarını sürdürmektedir. Basında zaman zaman çıkan söylentiler, çiftin özel yaşamını merak eden kişiler tarafından üretilmiş spekülasyonlardan ibarettir. Evlilikleri ve ebeveynlik deneyimleri, kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devam etmektedir.