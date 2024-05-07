Ünlü oyuncu Demet Evgar, Bahar dizisinde yer alan bir oyuncunun sağlık sorunu yaşadığını ve yeni bölümün yetiştirilemediğini açıkladı. Diziyle ilgili "yayınlanmayacak" iddiası sosyal medyaya yansımıştı. Hayranları ise merakla beklemeye başlamıştı. Demet Evgar Bahar dizisiyle ilgili açıklama yaptı mı? Demet Evgar paylaştığı videoda ne dedi?

BAHAR YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANMAYACAK MI?

7 Mayıs Salı akşamı dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak ve tekrar bölüm ekrana gelecek.

DEMET EVGAR AÇIKLAMASINDA NE SÖYLEDİ?

Sosyal medyadan bir video paylaşan Demet Evgar, "Bahar'ın sevgili seyircileri. Bizi seyretmeyi her hafta iple çektiğiniziz farkındayım. İnanın biz de sizinle o hafta çektiğimiz bölümü buluşturmak için çok büyük bir heyecan içinde oluyoruz. Eminim bütün diziler öyle. Çünkü Türkiye'de maalesef ki bu uzun sürelerde çalışmak çok zor koşullarda mümkün olabiliyor. Mucize gibi bir şey aslında. Haftanın altı günü 14-15 saatler çalışıyor diziler. Bunun hastalığı var, bin bir türlü hali var. Biz de öyle bir şeye denk geldik. O yüzden lütfen, anlayışınıza sığınıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 11. Bölümünde; Bahar, Timur ve Rengin'le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peran Vakfı Hastanesi'nin bütün üyeleri Şavklı Köyü'nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar. Köyde geçirdikleri bir gün herkes için büyük sürprizlere gebedir. Timur'un Bahar'la barışma isteğini kaldıramayan Rengin'in ise Bahar için başka planları vardır.