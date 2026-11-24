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Şarkıcı Demet Akalın, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bisikleti yere vurularak parçalanan 7 yaşındaki kız çocuğuna yeni bisiklet hediye etti. Görüntüleri izledikten sonra "Bisiklet göndereyim" diyen Akalın, bisikleti göndermekle yetinmedi; İzmit'e giderek küçük kızı ve ailesini buldu.

Akalın, bisikleti kendisi satın aldı. Şarkıcı, alışveriş sırasında çekilen görüntüleri ve küçük kızla birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. İlk sürüşünde bisikleti kırılan çocuğun yaşadığı korku nedeniyle okula bile gitmek istemediği, bu ziyaretle moral bulduğu aktarıldı.

"HİÇ UTANMIYOR MUSUNUZ KOCA KADINLAR"

Olayın görüntüleri sosyal medyada yayılınca Akalın sert bir paylaşım yapmıştı. Şarkıcı o paylaşımında, "Kocaeli'nin neresinde olmuş? Bisiklet göndereyim ben hemen bu kıza. Hiç utanmıyor musunuz koca kadınlar, ne yapıyorsunuz böyle?" demişti.

"Afedersin", "Türkan" ve "Evli Mutlu Çocuklu" gibi şarkılarla tanınan Akalın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğup büyüdü.

BİSİKLETİ MAHALLE ESNAFI HEDİYE ETMİŞTİ

Olay, İzmit'in Yeşilova Mahallesi'ndeki Murat Taşer Sokak'ta yaşanmıştı. Bisikletiyle sokakta gezen 7 yaşındaki çocuk, park halindeki bir otomobile yanlışlıkla sürtmüş, araçta küçük bir iz kalmıştı. Otomobildekiler çocuğa tepki göstermiş, araçtan inen bir kadın bisikleti alıp defalarca yere vurmuştu. Araya giren esnaf kadını durdurmaya çalışırken küçük kız gözyaşlarına boğulmuştu.

Parçalanan bisikleti çocuğa mahalle esnafı hediye etmişti ve küçük kız o gün bisiklete ilk kez binmişti. Olayın ardından araç sürücüsüne, tartışmak için otomobilinden indiği gerekçesiyle 180 bin TL para cezası kesildi.