DEM Parti ve AK Parti neden görüştü?

Dem Parti İmralı heyeti Ak Parti'yi ziyaret etti. Siyasi parti ziyaretlerine ara vermeden devam eden DEM Parti heyeti sabah saatlerinde Gelecek Partisi ile görüştükten sonra saat 13.30 itibarıyla AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Peki, DEM Parti ve AK Parti neden görüştü? Detaylar haberimizde...

DEM PARTİ VE AK PARTİ NEDEN GÖRÜŞTÜ?

İmralı heyeti AK Parti Grubu'nda AK Parti'yi ziyaret etti. DEM Parti İmralı heyeti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van milletvekili Pervin Buldan ve Mardin eski Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin kapıda karşıladı. AK Parti heyetinde Güler, Zengin, Baskanvekili Efkan Ala, Sözcüsü Ömer Çelik bulunuyor.