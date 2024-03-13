DEM Parti Van Gürpınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gürpınar adayı Mehmet Tahir Ertaş kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Van Gürpınar Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Mehmet Tahir Ertaş kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Van Gürpınar adayı Mehmet Tahir Ertaş kimdir?
Dem Parti Van Gürpınar Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Van Gürpınar adayı Mehmet Tahir Ertaş kimdir?
DEM PARTİ VAN GÜRPINAR ADAYI MEHMET TAHİR ERTAŞ KİMDİR?
Mehmet Tahir Ertaş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Van Gürpınar Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Van Gürpınar adayı Mehmet Tahir Ertaş mühendistir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz