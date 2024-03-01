Üye Girişi
Haberler

DEM Parti Van Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan kimdir?

Güncelleme:

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Neslihan Şedal kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan kimdir? DEM Parti'nin belediye başkan adayları netleşmeye devam ediyor.

Dem Parti Van Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan kimdir?

DEM PARTİ VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Van Belediye Eş Başkan Adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan oldu. Buna göre DEM Parti Van Belediye Eş Başkan Adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan'dır.

NESLİHAN ŞEDAL KİMDİR?

Neslihan Şedal, 1988 yılında Yüksekova'da doğan bir sosyologdur. 25 yıldır Van'da yaşamaktadır ve ilk orta öğrenimini Van'da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji bölümünde başarıyla tamamlamıştır. Neslihan Şedal, kadın eğitim araştırmaları ve kadın ekonomisinin geliştirilmesi konularında birçok proje hayata geçirmiştir. 2016 yılında belediyelere kayyum atanmasıyla birlikte belediyedeki görevinden istifa etmiştir.

ABDULLAH ZEYDAN KİMDİR?

Abdullah Zeydan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Van Belediye EşBaşkan adayıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Abdullah Zeydan Neslihan Şedal DEM Parti Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Ural kimdir? HÜDA PAR Karabük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ural kaç yaşında, nereli? İnci Taneleri 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Nihat Özdemir kimdir? HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan kimdir? Yasin Başaran kimdir? HÜDA PAR Bartın Belediye Başkan Adayı Yasin Başaran kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? HÜDA PAR Zonguldak Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında, nereli? Halis Adıgüzel kimdir? HÜDA PAR Tokat Belediye Başkan Adayı Halis Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay kimdir? CHP İzmir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti Uşak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak adayı Azize Karadağ ve Ahmet Ak kimdir? Atakan Yazgan kimdir? CHP Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan kaç yaşında, nereli? Ekrem Olğaç kimdir? AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tunceli adayı Birsen Orhan ve Cevdet Konak kimdir? Lütfü Savaş kimdir? CHP Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title