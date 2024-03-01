DEM Parti Van Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan kimdir?

Dem Parti Van Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan kimdir?

DEM PARTİ VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Van Belediye Eş Başkan Adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan oldu. Buna göre DEM Parti Van Belediye Eş Başkan Adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan'dır.

NESLİHAN ŞEDAL KİMDİR?

Neslihan Şedal, 1988 yılında Yüksekova'da doğan bir sosyologdur. 25 yıldır Van'da yaşamaktadır ve ilk orta öğrenimini Van'da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji bölümünde başarıyla tamamlamıştır. Neslihan Şedal, kadın eğitim araştırmaları ve kadın ekonomisinin geliştirilmesi konularında birçok proje hayata geçirmiştir. 2016 yılında belediyelere kayyum atanmasıyla birlikte belediyedeki görevinden istifa etmiştir.

ABDULLAH ZEYDAN KİMDİR?

Abdullah Zeydan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Van Belediye EşBaşkan adayıdır.