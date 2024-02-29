Dem Parti Şırnak Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şırnak adayı Turan Hacı Saltan kimdir? DEM Parti Şırnak adayı Turan Hacı Saltan ve Turan Hacı Saltan kimdir?

DEM PARTİ ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Şırnak Belediye Eş Başkan Adayı Turan Hacı Saltan oldu. Buna göre DEM Parti Şırnak Belediye Eş Başkan Adayı Turan Hacı Saltan'dır.

TURAN HACI SALTAN KİMDİR?

Turan Hacı Saltan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Şırnak Belediye EşBaşkan adayıdır.