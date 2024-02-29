DEM Parti Siirt Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Siirt adayı Safiye Alağaş ve Mehmet Kaysi kimdir?

Dem Parti Siirt Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Siirt Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Siirt adayı Safiye Alağaş ve Mehmet Kaysi kimdir?

DEM PARTİ SİİRT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Siirt Belediye Eş Başkan Adayı Safiye Alağaş ve Mehmet Kaysi oldu. Buna göre DEM Parti Siirt Belediye Eş Başkan Adayı Safiye Alağaş ve Mehmet Kaysi'dır.

SAFİYE ALAĞAŞ KİMDİR?

Safiye Alagaş, aslen Siirtli bir gazeteci ve JinNews'in imtiyaz sahibi ile yazı işleri sorumlusudur. Gazeteciliğe 2007 yılında kapatılan Dicle Haber Ajansı'nda (DİHA) muhabir olarak adım atmıştır. Daha sonra kadın odaklı haberlere yönelen JINHA'da çalışmıştır. JINHA, 15 Temmuz 2016'daki askeri darbe girişimi sonrasında Kamu Hükmünde Kararname ile kapatılınca, Safiye Alagaş mesleğine JİNNEWS'te haber müdürü olarak devam etmiştir. Safiye Alağaş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Siirt Belediye EşBaşkan adayıdır.

MEHMET KAYSİ KİMDİR?

Mehmet Kaysi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Siirt Belediye EşBaşkan adayıdır.