DEM Parti Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Halfeti adayı Mehmet Karayılan kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Şanlıurfa Halfeti Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Halfeti adayı Mehmet Karayılan kimdir?
Dem Parti Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Halfeti adayı Mehmet Karayılan kimdir?
DEM PARTİ ŞANLIURFA HALFETİ ADAYI MEHMET KARAYILAN KİMDİR?
Mehmet Karayılan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Şanlıurfa Halfeti adayı Mehmet Karayılan teknikerdir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz