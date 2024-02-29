DEM Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa adayı Gülşen Özer ve Celalettin Erkmen kimdir?

Dem Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa adayı Gülşen Özer ve Celalettin Erkmen kimdir?

DEM PARTİ ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Şanlıurfa Belediye Eş Başkan Adayı Gülşen Özer ve Celalettin Erkmen oldu. Buna göre DEM Parti Şanlıurfa Belediye Eş Başkan Adayı Gülşen Özer ve Celalettin Erkmen'dır.

GÜLŞEN ÖZER KİMDİR?

Gülşen Özer 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Şanlıurfa Belediye EşBaşkan adayıdır.

CELALETTIN ERKMEN KİMDİR?

Celalettin Erkmen 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Şanlıurfa Belediye EşBaşkan adayıdır.