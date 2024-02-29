DEM Parti Niğde Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde adayı Başak Caner Aktaş ve Hacı Zırığ kimdir?

Dem Parti Niğde Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Niğde Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde adayı Başak Caner Aktaş ve Hacı Zırığ kimdir?

DEM PARTİ NİĞDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Niğde Belediye Eş Başkan Adayı Başak Caner Aktaş ve Hacı Zırığ oldu. Buna göre DEM Parti Niğde Belediye Eş Başkan Adayı Başak Caner Aktaş ve Hacı Zırığ'dır.

BAŞAK CANER AKTAŞ KİMDİR?

Başak Caner Aktaş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Niğde Belediye EşBaşkan adayıdır.

HACI ZIRIĞ KİMDİR?

Hacı Zırığ 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Niğde Belediye EşBaşkan adayıdır.