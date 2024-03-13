DEM Parti Siirt Eruh Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Siirt Eruh adayı Hüseyin Oktayı kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Siirt Eruh Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Siirt Eruh adayı Hüseyin Oktayı kimdir?
Dem Parti Siirt Eruh Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Siirt Eruh adayı Hüseyin Oktayı kimdir?
DEM PARTİ SİİRT ERUH ADAYI HÜSEYİN OKTAYI KİMDİR?
Hüseyin Oktayı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Siirt Eruh Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Siirt Eruh adayı Hüseyin Oktayı serbest meslek yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz