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DEM Parti Konya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Konya adayı Bülent Kılıç kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Bülent Kılıç kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. DEM Parti Konya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Konya adayı Bülent Kılıç kimdir? DEM Parti'nin belediye başkan adayları netleşmeye devam ediyor.

Dem Parti Konya Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. DEM Parti Konya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Konya adayı Bülent Kılıç kimdir?

DEM PARTİ KONYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Konya Belediye Eş Başkan Adayı Bülent Kılıç oldu. Buna göre DEM Parti Konya Belediye Eş Başkan Adayı Bülent Kılıç 'dır.

BÜLENT KILIÇ KİMDİR?

Bülent Kılıç, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Konya Belediye Başkan adayıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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