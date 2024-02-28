DEM Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırklareli adayı Arzu Fırat ve Adnan Aydın kimdir?

Dem Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Kırklareli Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırklareli adayı Arzu Fırat ve Adnan Aydın kimdir?

DEM PARTİ KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Kırklareli Belediye Eş Başkan Adayı Arzu Fırat ve Adnan Aydın oldu. Buna göre DEM Parti Kırklareli Belediye Eş Başkan Adayı Arzu Fırat ve Adnan Aydın'dır.

ARZU FIRAT KİMDİR?

Arzu Fırat 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Kırklareli Belediye EşBaşkan adayıdır.

ADNAN AYDIN KİMDİR?

Adnan Aydın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Kırklareli Belediye EşBaşkan adayıdır.