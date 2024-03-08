DEM Parti İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Torbalı adayı Adem Aydın ve Özden Bingöl kimdir?

Dem Parti İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Torbalı Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Torbalı adayı Adem Aydın ve Özden Bingöl kimdir?

DEM PARTİ İZMİR TORBALI ADAYI ADEM AYDIN KİMDİR?

Adem Aydın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Torbalı Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR TORBALI ADAYI ÖZDEN BİNGÖL KİMDİR?

Özden Bingöl 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Torbalı Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz