DEM Parti İzmir Seferhisar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Seferhisar adayı Canan Kılıç ve Vejdin Çiçek kimdir?

Dem Parti İzmir Seferhisar Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Seferhisar Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Seferhisar adayı Canan Kılıç ve Vejdin Çiçek kimdir?

DEM PARTİ İZMİR SEFERHİSAR ADAYI CANAN KILIÇ KİMDİR?

Canan Kılıç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Seferhisar Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR SEFERHİSAR ADAYI VEJİDİN ÇİÇEK KİMDİR?

1974 Derik doğumlu Vejdin Çiçek, farklı iş kollarında işçi olarak çalıştı. Seferihisar'da inşaat alanında çalışan Çiçek, ilçenin tanınan esnafları arasında yer alıyor. Son yıllarda edebiyat alanında eserler veren Çiçek, "Yanan Külde Vuruldum" ve "Musa Anter Destanı" adlı şiir kitaplarını yazdı. Öykü çalışmalarını sürdüren Çiçek, Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi olarak da çeşitli etkinliklere katıldı. Vejdin Çiçek 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Seferhisar Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz