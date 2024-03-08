DEM Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karabağlar adayı Ozan Yıldırım ve Nursel Güner Sezer kimdir?

Dem Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Karabağlar Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karabağlar adayı Ozan Yıldırım ve Nursel Güner Sezer kimdir?

DEM PARTİ İZMİR KARABAĞLAR ADAYI OZAN YILDIRIM KİMDİR?

Ozan Yıldırım 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Karabağlar Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR KARABAĞLAR ADAYI NURSEL GÜNER SEZER KİMDİR?

Nursel Güner Sezer 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Karabağlar Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz