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DEM Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultangazi adayı Erol Tunç ve Fatma Yeni kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti İstanbul Sultangazi Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Erol Tunç kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti İstanbul Sultangazi Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultangazi adayı Erol Tunç ve Fatma Yeni kimdir?

Dem Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İstanbul Sultangazi Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultangazi adayı Erol Tunç ve Fatma Yeni kimdir?

DEM PARTİ İSTANBUL SULTANGAZİ ADAYI EROL TUNÇ KİMDİR?

Erol Tunç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Sultangazi Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İSTANBUL SULTANGAZİ ADAYI FATMA YENİ KİMDİR?

Fatma Yeni 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Sultangazi Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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