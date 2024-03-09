DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Arnavutköy adayı Mehmet Karadağ ve Durdane Bulgan kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti İstanbul Arnavutköy Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Mehmet Karadağ kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti İstanbul Arnavutköy Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Arnavutköy adayı Mehmet Karadağ ve Durdane Bulgan kimdir?
Dem Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İstanbul Arnavutköy Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Arnavutköy adayı Mehmet Karadağ ve Durdane Bulgan kimdir?
DEM PARTİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY ADAYI MEHMET KARADAĞ KİMDİR?
Mehmet Karadağ 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye EşBaşkan adayıdır.
DEM PARTİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY ADAYI DURDANE BULGAN KİMDİR?
Durdane Bulgan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye EşBaşkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz