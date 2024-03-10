DEM Parti Hatay İskenderun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay İskenderun adayı Mahmut Aydıncı kimdir?

Dem Parti Hatay İskenderun Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Hatay İskenderun adayı Mahmut Aydıncı kimdir?

DEM PARTİ HATAY İSKENDERUN ADAYI MAHMUT AYDINCI KİMDİR?

Mahmut Aydıncı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Hatay İskenderun Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Hatay İskenderun adayı Mahmut Aydıncı üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz