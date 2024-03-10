DEM Parti Erzurum Tekman Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Tekman adayı Abdurrahman Sever kimdir?

Dem Parti Erzurum Tekman Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Erzurum Tekman adayı Abdurrahman Sever kimdir?

DEM PARTİ ERZURUM TEKMAN ADAYI ABDURRAHMAN SEVER KİMDİR?

Abdurrahman Sever 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Erzurum Tekman Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Erzurum Tekman adayı Abdurrahman Sever ziraatçidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz