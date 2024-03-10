DEM Parti Erzurum Karayazı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Karayazı adayı Bahar Göksu kimdir?

Dem Parti Erzurum Karayazı Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Erzurum Karayazı adayı Bahar Göksu kimdir?

DEM PARTİ ERZURUM KARAYAZI ADAYI BAHAR GÖKSU KİMDİR?

Bahar Göksu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Erzurum Karayazı Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Erzurum Karayazı adayı Bahar Göksu mimarlık yapmaktadır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz