DEM Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Hınıs adayı Gürsel Eren kimdir?

Dem Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Erzurum Hınıs adayı Gürsel Eren kimdir?

DEM PARTİ ERZURUM HINIS ADAYI GÜRSEL EREN KİMDİR?

Gürsel Eren 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Erzurum Hınıs Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Erzurum Hınıs adayı Gürsel Eren öğretmendir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz