DEM Parti Erzincan Kemah Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan Kemah adayı Tuğba Dündar kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Erzincan Kemah Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Erzincan Kemah adayı Tuğba Dündar kimdir?
Dem Parti Erzincan Kemah Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Erzincan Kemah adayı Tuğba Dündar kimdir?
DEM PARTİ ERZİNCAN KEMAH ADAYI TUĞBA DÜNDAR KİMDİR?
Tuğba Dündar 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Erzincan Kemah Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Erzincan Kemah adayı Tuğba Dündar serbest meslek yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz