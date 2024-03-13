DEM Parti Elazığ Karakoçan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Elazığ Karakoçan adayı Mustafa Aydın kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Elazığ Karakoçan Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Elazığ Karakoçan adayı Mustafa Aydın kimdir?
Dem Parti Elazığ Karakoçan Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Elazığ Karakoçan adayı Mustafa Aydın kimdir?
DEM PARTİ ELAZIĞ KARAKOÇAN ADAYI MUSTAFA AYDIN KİMDİR?
Mustafa Aydın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Elazığ Karakoçan Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Elazığ Karakoçan adayı Mustafa Aydın yöneticidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz