DEM Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Elazığ adayı Hayrettin Kaya kimdir?

Dem Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Elazığ Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Elazığ adayı Hayrettin Kaya kimdir?

DEM PARTİ ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Elazığ Belediye Eş Başkan Adayı Hayrettin Kaya oldu. Buna göre DEM Parti Elazığ Belediye Eş Başkan Adayı Hayrettin Kaya'dır.

HAYRETTİN KAYA KİMDİR?

Hayrettin Kaya 1968 yılında Alacakaya'da doğdu. 1992 yılında Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1996 yılında ise Çukurova Üniversitesi'nde Tekstil Makinaları üzerine yüksek lisansını tamamladı. Hayrettin Kaya 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Elazığ Belediye Eşbaşkan Adayıdır.