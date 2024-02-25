Üye Girişi
Haberler

DEM Parti Edirne Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Edirne adayı Mevlüt Aykoç ve Aylin Hacaloğlu kimdir?

Güncelleme:

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Edirne Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Mevlüt Aykoç kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Edirne Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Edirne adayı Mevlüt Aykoç ve Aylin Hacaloğlu kimdir?

Dem Parti Edirne Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Edirne Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Edirne adayı Mevlüt Aykoç ve Aylin Hacaloğlu kimdir?

DEM PARTİ EDİRNE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Edirne Belediye Eş Başkan Adayı Mevlüt Aykoç ve Aylin Hacaloğlu oldu. Buna göre DEM Parti Edirne Belediye Eş Başkan Adayı Mevlüt Aykoç ve Aylin Hacaloğlu'dır.

MEVLÜT AYKOÇ KİMDİR?

Mevlüt Aykoç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Edirne Belediye Eşbaşkan Adayıdır.

AYLİN HACALOĞLU KİMDİR?

Aylin Hacaloğlu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Edirne Belediye Eşbaşkan Adayıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Aylin Hacaloğlu Mevlüt Aykoç DEM Parti Edirne Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Erzurum Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum adayı Metin Gözmen ve Gülderen Varli kimdir? DEM Parti Erzincan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan adayı Elmast Tolmaç ve Birhat Onuk kimdir? DEM Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Elazığ adayı Hayrettin Kaya kimdir? DEM Parti Edirne Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Edirne adayı Mevlüt Aykoç ve Aylin Hacaloğlu kimdir? DEM Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır adayı Serra Bucak ve Doğan Hatun kimdir? DEM Parti Denizli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli adayı Cevahir Kayar ve Hanifi Yıldırım kimdir? DEM Parti Çankırı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çankırı adayı Azize Akoğlu ve Veysel Yıldırım kimdir? DEM Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale adayı Canan Aytaç ve Çetin Avcı kimdir? DEM Parti Bursa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa adayı İhsan Seylan ve Bilmez Erbağ kimdir? DEM Parti Burdur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Burdur adayı Fatma Arslan ve Tamer Kaş kimdir? DEM Parti Bolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bolu adayı Birsen Bal ve Veli Saçılık kimdir? DEM Parti Bitlis Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bitlis adayı Sümeyye kızılkaya ve Enver Barin kimdir? 25 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Cemreler düştü mü? 2024 ilk cemre düştü mü? Rıza Morova kimdir? Rıza Morova kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title