DEM Parti Edirne Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Edirne adayı Mevlüt Aykoç ve Aylin Hacaloğlu kimdir?

Dem Parti Edirne Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Edirne Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Edirne adayı Mevlüt Aykoç ve Aylin Hacaloğlu kimdir?

DEM PARTİ EDİRNE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Edirne Belediye Eş Başkan Adayı Mevlüt Aykoç ve Aylin Hacaloğlu oldu. Buna göre DEM Parti Edirne Belediye Eş Başkan Adayı Mevlüt Aykoç ve Aylin Hacaloğlu'dır.

MEVLÜT AYKOÇ KİMDİR?

Mevlüt Aykoç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Edirne Belediye Eşbaşkan Adayıdır.

AYLİN HACALOĞLU KİMDİR?

Aylin Hacaloğlu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Edirne Belediye Eşbaşkan Adayıdır.