DEM Parti Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Kocaköy adayı Mehmet Şık kimdir?

Dem Parti Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Diyarbakır Kocaköy adayı Mehmet Şık kimdir?

DEM PARTİ DİYARBAKIR KOCAKÖY ADAYI MEHMET ŞIK KİMDİR?

Mehmet Şık 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Kocaköy Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Diyarbakır Kocaköy adayı Mehmet Şık bankacıdır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz