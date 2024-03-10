DEM Parti Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Çüngüş adayı Habib Demirkol kimdir?

Dem Parti Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Diyarbakır Çüngüş adayı Habib Demirkol kimdir?

DEM PARTİ DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ ADAYI HABİB DEMİRKOL KİMDİR?

Habib Demirkol 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Çüngüş Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Diyarbakır Çüngüş adayı Habib Demirkol serbest meslek yapmaktadır ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz