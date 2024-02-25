DEM Parti Bursa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa adayı İhsan Seylan ve Bilmez Erbağ kimdir?

Dem Parti Bursa Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa adayı İhsan Seylan ve Bilmez Erbağ kimdir?

DEM PARTİ BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Bursa Belediye Eş Başkan Adayı İhsan Seylan ve Bilmez Erbağ oldu. Buna göre DEM Parti Bursa Belediye Eş Başkan Adayı İhsan Seylan ve Bilmez Erbağ'dır.

İHSAN SEYLAN KİMDİR?

İhsan Seylan, 1982 yılında Erzurum'da doğmuştur. Ankara ve Anadolu Üniversiteleri'nden mezun olan Seylan, uzun yıllar boyunca reklam ve medya sektöründe yöneticilik yapmıştır. Aynı zamanda Kürtler, Aleviler, azınlıklar ve hak ihlalleri gibi konularda yaptığı çalışmalarla bilinmektedir.

İhsan Seylan, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen gar katliamıyla ilgili "Qira Enqereyê (Ankara'nın Karası)" belgeselinin yapımcılarından ve yönetmenlerinden biridir. Seylan aynı zamanda, 19 yaşındaki yeğeni Ümit Seylan'ı gar katliamında kaybetmiştir. İhsan Seylan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bursa Belediye Eşbaşkan Adayıdır.

BİLMEZ ERBAĞ KİMDİR?

Bilmez Erbağ 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bursa Belediye Eşbaşkan Adayıdır.