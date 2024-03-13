DEM Parti Bitlis Norşin (Güroymak) Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bitlis Norşin (Güroymak) adayı Mehmet Şirin Üncü kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Bitlis Norşin (Güroymak) Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Bitlis Norşin (Güroymak) adayı Mehmet Şirin Üncü kimdir?
Dem Parti Bitlis Norşin (Güroymak) Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bitlis Norşin (Güroymak) adayı Mehmet Şirin Üncü kimdir?
DEM PARTİ BİTLİS NORŞIN (GÜROYMAK) ADAYI MEHMET ŞİRİN ÜNCÜ KİMDİR?
Mehmet Şirin Üncü 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bitlis Norşin (Güroymak) Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bitlis Norşin (Güroymak) adayı Mehmet Şirin Üncü veterinerdir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz