DEM Parti Batman Kozluk Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Batman Kozluk adayı Mehmet Reşit Haşimi kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Batman Kozluk Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Batman Kozluk adayı Mehmet Reşit Haşimi kimdir?
Dem Parti Batman Kozluk Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Batman Kozluk adayı Mehmet Reşit Haşimi kimdir?
DEM PARTİ BATMAN KOZLUK ADAYI MEHMET REŞİT HAŞİMİ KİMDİR?
Mehmet Reşit Haşimi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Batman Kozluk Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Batman Kozluk adayı Mehmet Reşit Haşimi öğretmendir ve üniversite yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygKozlukmasından öğrenebilirsiniz