DEM Parti Batman Hasankeyf Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Batman Hasankeyf adayı Mecit Tokdemir kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Batman Hasankeyf Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Batman Hasankeyf adayı Mecit Tokdemir kimdir?
Dem Parti Batman Hasankeyf Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Batman Hasankeyf adayı Mecit Tokdemir kimdir?
DEM PARTİ BATMAN HASANKEYF ADAYI MECİT TOKDEMİR KİMDİR?
Mecit Tokdemir 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Batman Hasankeyf Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Batman Hasankeyf adayı Mecit Tokdemir emeklidir ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygHasankeyfmasından öğrenebilirsiniz