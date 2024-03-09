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DEM Parti Aydın Germencik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Germencik adayı Güven Çelik kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Aydın Germencik Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Aydın Germencik adayı Güven Çelik kimdir?

Dem Parti Aydın Germencik Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Aydın Germencik adayı Güven Çelik kimdir?

DEM PARTİ AYDIN GERMENCİK ADAYI GÜVEN ÇELİK KİMDİR?

Güven Çelik 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Aydın Germencik Belediye EşBaşkan adayıdır. Güven Çelik esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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