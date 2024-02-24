DEM Parti Antalya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya adayı Nesibe Bahadır ve Kemal Bülbül kimdir?

Dem Parti Antalya Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya adayı Nesibe Bahadır ve Kemal Bülbül kimdir?

DEM PARTİ ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Antalya Belediye Eş Başkan Adayı Nesibe Bahadır ve Kemal Bülbül oldu. Buna göre DEM Parti Antalya Belediye Eş Başkan Adayı Nesibe Bahadır ve Kemal Bülbül'dir.

NESİBE BAHADIR KİMDİR?

Nesibe Bahadır 1991 yılında Şırnak/Beytüşşebap ilçesinde doğan, Antalya'da ilk ve ortaöğrenimini tamamlayan ve 2013 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan avukatlık mesleğine adım atan Nesibe Bahadır, 2015 yılı Mart ayından itibaren hukuki alanlarda deneyim kazanmış bir isimdir. Temel seviyede İngilizce bilgisine sahip olan ve bekâr olan Bahadır, 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı olarak seçmenlerin karşısına çıkmıştır.

KEMAL BÜLBÜL KİMDİR?

Kemal Bülbül, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin eski Genel Başkanıdır. Alevi inancı ve tarihi konularında derinleşmiş, çok sayıda makale, deyiş ve nefeslere imza atmış bir isimdir. Öğretmenlik görevinden istifa ederek, Halkların Demokratik Partisi (HDP) bünyesinden milletvekili aday adaylığı için yola çıkmıştır.