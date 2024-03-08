Dem Parti Ankara Sincan Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Sincan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Sincan adayı Nevroz Bulak kimdir?

DEM PARTİ ANKARA SİNCAN ADAYI NEVROZ BULAK KİMDİR?

Nevroz Bulak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Sincan Belediye EşBaşkan adayıdır. Nevroz Bulak serbest meslek yapmaktadır ve aynı zamanda üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz