Dem Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Keçiören adayı Sadık Yıldız kimdir?

DEM PARTİ ANKARA KEÇİÖREN ADAYI SADIK YILDIZ KİMDİR?

Sadık Yıldız 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Keçiören Belediye EşBaşkan adayıdır. Sadık Yıldız aynı zamanda ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.