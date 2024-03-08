Dem Parti Ankara Güdül Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Güdül Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Güdül adayı İlhan Karaman kimdir?

DEM PARTİ ANKARA GÜDÜL ADAYI İLHAN KARAMAN KİMDİR?

İlhan Karaman 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Güdül Belediye EşBaşkan adayıdır. İlhan Karaman aynı zamanda işçi ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz