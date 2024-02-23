DEM Parti Amasya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Amasya adayı Güvercin Ünaldı ve Reşit Günenç kimdir?

Dem Parti Amasya Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Amasya Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Amasya adayı Güvercin Ünaldı ve Reşit Günenç kimdir?

DEM PARTİ AMASYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Amasya Belediye Eş Başkan Adayı Güvercin Ünaldı ve Reşit Günenç oldu. Buna göre DEM Parti Amasya Belediye Eş Başkan Adayı Güvercin Ünaldı ve Reşit Günenç'dir.

GÜVERCİN ÜNALDI KİMDİR?

19 Nisan 2017 tarihinde düzenledikleri mitingde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasının yapılmasına izin verdikleri tespit edilmesi nedeniyle Güvercin Ünaldı Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Güvercin Ünaldı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kapsamında DEM Parti Amasya Belediye Eşbaşkan adayı olmuştur.

REŞİT GÜNENÇ KİMDİR?

Reşit Günenç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kapsamında DEM Parti Amasya Belediye Eşbaşkan adayı olmuştur.