DEM Parti Ağrı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı adayı Hazal Aras ve Mehmet Akkuş kimdir?

Dem Parti Ağrı Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ağrı Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı adayı Hazal Aras ve Mehmet Akkuş kimdir?

DEM PARTİ AĞRI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Hazal Aras ve Mehmet Akkuş oldu. Buna göre DEM Parti Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Hazal Aras ve Mehmet Akkuş'dir.

HAZAL ARAS KİMDİR?

Hazal Aras, 1975 yılında Ağrı'da doğmuştur. İnönü Üniversitesi İktisat İdari Bilimler Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümlerinden mezun olmuştur.

Siyasi kariyerine 2004 Yerel Seçimlerinde Ağrı DEHAP İl Genel Meclis Üyeliği ile başlamıştır. Aynı yıl gerçekleşen DEHAP Kongresinde DEHAP Parti Meclis Üyeliğine seçilmiştir. Daha sonra sırasıyla DTP Ağrı İl Kongresi'nde il yöneticiliğine, DTP 1. Olağan Kongresi'nde ise PM üyeliğine getirilmiştir.

8 Mart 2012'de Dünya Emekçi Kadınlar Günü aktiviteleri için Doğubayazıt'ta yürüttüğü çalışmalardan dolayı tutuklanmış, ancak daha sonra tahliye edilmiştir. Tahliye sonrasında Kadın Siyaset Akademisi'nde çalışmalarını sürdürmüştür.

Hazal Aras, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP'den Ağrı İli, Diyadin İlçe Belediye Eş Başkan adayı olmuştur. Hazal Aras 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kapsamında DEM Parti Ağrı Belediye Eşbaşkan adayı olmuştur.

MEHMET AKKUŞ KİMDİR?

Mehmet Akkuş, 1969 yılında Ağrı'da doğmuştur. 1992 yılında cezaevinden çıktıktan sonra İstanbul'a göç etmiştir. İstanbul DEHAP yönetiminde aktif olarak yer almıştır. 2015 yılında Ağrı HDP İl Yöneticiliği ve İl Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. 2019 yerel seçimlerinde HDP Belediye Eş Başkan adayı olarak görev almıştır. Mehmet Akkuş, evli ve 5 çocuk babasıdır. Mehmet Akkuş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kapsamında DEM Parti Ağrı Belediye Eşbaşkan adayı olmuştur.