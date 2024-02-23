DEM Parti Adana Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı kim? Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz kimdir?

DEM Parti Adana Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Adana Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı kim? Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz kimdir?

DEM PARTİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE EŞBAŞKAN ADAYI KİM?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan DEM Parti Adana Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adaylarının Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti Adana Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz olacak.

MAHFUZ GÜLERYÜZ KİMDİR?

Mahfuz Güleryüz DEM Parti Adana Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayıdır. Terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen Mahfuz Güleryüz 2017 yılında gözaltına alındı. Mahfuz Güleryüzaynı zamanda HDP İzmir İl Başkanlığı görevinde de bulunmuştur.

ŞEHRİBAN DEFİŞAT KİMDİR?

Şehriban Defişat 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kapsamında DEM Parti Adana Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı olmuştur.