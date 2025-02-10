Deli Dumrul filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deli Dumrul filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Deli Dumrul filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Deli Dumrul konusu, özeti ve Deli Dumrul oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Deli Dumrul filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Deli Dumrul filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deli Dumrul filmini izleyecek olanların merak ettiği Deli Dumrul konusu nedir, Deli Dumrul oyuncuları kimler ve Deli Dumrul özeti gibi konuları inceliyoruz.
DELİ DUMRUL FİLMİ KONUSU NEDİR?
Durul aslında özü sağlam, mert ve yiğit bir delikanlıdır ama yıllar önce sokak arasında tanımadığı, ağır yaralı birine yardım etmek isterken suç üstüne kalır. Cezasını doldurduğunda eğitim çağı geçmiş, "hayatı ıskalamış" biridir artık. İçeride tek öğrendiği şey "delikanlılık raconu"dur. O halde hayatta var olabilmek için bu sermayeyi kullanmak farz olmuştur.DELİ DUMRUL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Emir Benderlioğlu - Dumrul
Sema Öztürk - Fatoş
Arzu Yanardağ - Canan
Tarık Pabuççuoglu - Can Baba
Fatih Yıldız - Reis
Mustafa Üstündağ - Hüsnü Baba
İncilay Sahin - Fidan
Nurhan Yılma - Naciye
Şenol İpek - Cenk
Esra Yaman - Esma
Berna Arıcı - Figen Manken
Onursal Bağırgan - Gizli Polis
Zabou Breitman Artist Sami
Bulent Çarıkcı Çiçekçi
Nihat Nikerel Zalim Baba
Cem Cücenoğlu Bebe Ruhi
Selahattin Taşdöğen Korucu 1
Emin Yaşar Korucu 2
Kemal Yılmaz Korucu 3
İdil Vural Hayriye
Fulya Yadikar Gürbüz
Oguz Yalçın Gazo