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Deli Dumrul filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deli Dumrul filmi ne zaman, nerede çekildi?

Deli Dumrul filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deli Dumrul filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Deli Dumrul filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Deli Dumrul konusu, özeti ve Deli Dumrul oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Deli Dumrul filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Deli Dumrul filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deli Dumrul filmini izleyecek olanların merak ettiği Deli Dumrul konusu nedir, Deli Dumrul oyuncuları kimler ve Deli Dumrul özeti gibi konuları inceliyoruz.

DELİ DUMRUL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Durul aslında özü sağlam, mert ve yiğit bir delikanlıdır ama yıllar önce sokak arasında tanımadığı, ağır yaralı birine yardım etmek isterken suç üstüne kalır. Cezasını doldurduğunda eğitim çağı geçmiş, "hayatı ıskalamış" biridir artık. İçeride tek öğrendiği şey "delikanlılık raconu"dur. O halde hayatta var olabilmek için bu sermayeyi kullanmak farz olmuştur.

DELİ DUMRUL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Emir Benderlioğlu - Dumrul

Sema Öztürk - Fatoş

Arzu Yanardağ - Canan

Tarık Pabuççuoglu - Can Baba

Fatih Yıldız - Reis

Mustafa Üstündağ - Hüsnü Baba

İncilay Sahin - Fidan

Nurhan Yılma - Naciye

Şenol İpek - Cenk

Esra Yaman - Esma

Berna Arıcı - Figen Manken

Onursal Bağırgan - Gizli Polis

Zabou Breitman Artist Sami

Bulent Çarıkcı Çiçekçi

Nihat Nikerel Zalim Baba

Cem Cücenoğlu Bebe Ruhi

Selahattin Taşdöğen Korucu 1

Emin Yaşar Korucu 2

Kemal Yılmaz Korucu 3

İdil Vural Hayriye

Fulya Yadikar Gürbüz

Oguz Yalçın Gazo

Osman DEMİR
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