Haberler

Deli Deli Küpeli filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deli Deli Küpeli filmi ne zaman, nerede çekildi?

Deli Deli Küpeli filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deli Deli Küpeli filmi ne zaman, nerede çekildi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerden tam not alan Deli Deli Küpeli, televizyon yayınlarıyla da geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Filmle ilgili en çok araştırılan başlıklar arasında Deli Deli Küpeli'nin konusu, hikâye özeti ve oyuncu kadrosu yer alıyor. Biz de merak edilen tüm bu detayları bir araya getiriyoruz.

Beyaz perdedeki başarısının ardından televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Deli Deli Küpeli, temposu ve hikâyesiyle dikkat çekiyor. Filmi izlemeyi düşünenler için "Deli Deli Küpeli'nin konusu ne?", "Oyuncu kadrosunda kimler var?" ve "Film ne anlatıyor?" gibi soruların yanıtlarını detaylı şekilde ele alıyoruz.

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ KONUSU

Kış şartlarının hayatı felç ettiği, yolların karla kapandığı bir kasabaya uzun süredir beklenen kaymakam ve savcı güçlükle ulaşır. Göreve başlar başlamaz kasabadaki düzenbazlara, çıkar çevrelerine ve yozlaşmış sisteme karşı sert bir mücadele başlatan kaymakam, kısa sürede halkın takdirini kazanır. Ancak bu sıra dışı ve cesur yöneticinin herkesten gizlediği önemli bir gerçek vardır. Tıpkı savcı olarak tanıttığı yakın arkadaşı gibi, o da akıl hastanesinden kaçmış bir "deli"dir. Yaşanan olaylar, komedi ve hicvi bir araya getiren eğlenceli bir hikâyeye dönüşür.

Deli Deli Küpeli filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deli Deli Küpeli filmi ne zaman, nerede çekildi?

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Kemal Sunal – Deli Kaymakam Şaban

• Melike Zobu – Casus Hatice

• Yavuzer Çetinkaya – Deli Hakim

• Yaman Okay – Eşkıya Yılanoğlu

• Reha Yurdakul – Avukat Şeref Haktanır

• İhsan Yüce – Deli Çavuş

• Sırrı Elitaş – Tefeci Mahmut Ağa

• Renan Fosforoğlu – Tahrirat Katibi Şükrü

• Uluer Süer – Tüccar Hacı Karamuratoğlu

• Fatoş Sezer – Çukurovalı Çengi Afet

• Erol Özkök – Fırıncı

• Hakkı Kıvanç – Komutan

• Hakkı Üstün – Başhekim.

Deli Deli Küpeli filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deli Deli Küpeli filmi ne zaman, nerede çekildi?

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Deli Deli Küpeli filmi, doğal atmosferi ve kış manzaralarıyla dikkat çeken Bolu'nun Elmalık Köyü'nde çekilmiştir. Film, çekildiği mekânların katkısıyla hikâyenin mizahi ve toplumsal yönünü daha güçlü şekilde yansıtmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Sinema
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma neredeyse tamam! Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz takviye

Anlaşma tamam gibi! Fener'den orta sahaya yıldız hamlesi
Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, yüzlerce kişi kayıp
Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı
Anlaşma neredeyse tamam! Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz takviye

Anlaşma tamam gibi! Fener'den orta sahaya yıldız hamlesi
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tahliye edildi

Aylardır cezaevindeydi! Eski AK Partili vekilin cezası belli oldu
Milyonlarca takipçisi vardı! Genç fenomen Tucker Genal hayatını kaybetti

Milyonlarca takipçisi olan genç fenomen hayatını kaybetti!
Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Eşine dehşeti yaşattı
Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev

Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Mbaye Diagne'nin sinir kirizi geçirdiği anlar

Mbaye Diagne'nin sinir kirizi geçirdiği anlar
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
Juventus, efsane 10 numarası Del Piero'ya özel formayı Kenan Yıldız ile tanıttı

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Kenan Yıldız'a büyük onur
title