Deli Deli Küpeli filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deli Deli Küpeli filmi ne zaman, nerede çekildi?

Beyaz perdedeki başarısının ardından televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Deli Deli Küpeli, temposu ve hikâyesiyle dikkat çekiyor. Filmi izlemeyi düşünenler için "Deli Deli Küpeli'nin konusu ne?", "Oyuncu kadrosunda kimler var?" ve "Film ne anlatıyor?" gibi soruların yanıtlarını detaylı şekilde ele alıyoruz.

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ KONUSU

Kış şartlarının hayatı felç ettiği, yolların karla kapandığı bir kasabaya uzun süredir beklenen kaymakam ve savcı güçlükle ulaşır. Göreve başlar başlamaz kasabadaki düzenbazlara, çıkar çevrelerine ve yozlaşmış sisteme karşı sert bir mücadele başlatan kaymakam, kısa sürede halkın takdirini kazanır. Ancak bu sıra dışı ve cesur yöneticinin herkesten gizlediği önemli bir gerçek vardır. Tıpkı savcı olarak tanıttığı yakın arkadaşı gibi, o da akıl hastanesinden kaçmış bir "deli"dir. Yaşanan olaylar, komedi ve hicvi bir araya getiren eğlenceli bir hikâyeye dönüşür.

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Kemal Sunal – Deli Kaymakam Şaban

• Melike Zobu – Casus Hatice

• Yavuzer Çetinkaya – Deli Hakim

• Yaman Okay – Eşkıya Yılanoğlu

• Reha Yurdakul – Avukat Şeref Haktanır

• İhsan Yüce – Deli Çavuş

• Sırrı Elitaş – Tefeci Mahmut Ağa

• Renan Fosforoğlu – Tahrirat Katibi Şükrü

• Uluer Süer – Tüccar Hacı Karamuratoğlu

• Fatoş Sezer – Çukurovalı Çengi Afet

• Erol Özkök – Fırıncı

• Hakkı Kıvanç – Komutan

• Hakkı Üstün – Başhekim.

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Deli Deli Küpeli filmi, doğal atmosferi ve kış manzaralarıyla dikkat çeken Bolu'nun Elmalık Köyü'nde çekilmiştir. Film, çekildiği mekânların katkısıyla hikâyenin mizahi ve toplumsal yönünü daha güçlü şekilde yansıtmaktadır.